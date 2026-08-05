"Muy endeudada": la revelación del abogado de Petro sobre Gloria Arizabaleta

El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, aseguró en entrevista con Recap Blu que la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta le confesó en una reunión privada que atravesaba una difícil situación económica. Según el jurista, esa conversación ocurrió antes de que estallara la controversia por la denuncia que el Gobierno presentó en su contra por una presunta tentativa de extorsión relacionada con un proceso en la Comisión de Acusación.

Carranza relató que durante uno de los encuentros Arizabaleta le manifestó que estaba "muy endeudada" y que buena parte de esa situación obedecía a los gastos de la campaña política de su hermano.

"Ella lo que me dice es que ella está muy endeudada y que ella es una mamá que ha sido trabajadora (...) y que está muy endeudada por la campaña del hermano", afirmó el abogado, quien sostuvo que posteriormente comenzaron las presuntas presiones para que el Gobierno "negociara".

El defensor de Petro aseguró que la congresista llegó a plantearle que debían "negociar" porque impulsaría actuaciones contra el mandatario.



"Ella sencillamente me pide que debemos negociar (...) tienen que negociar y tienen que buscar los votos", dijo Carranza, quien calificó esa propuesta como una conducta irregular y aseguró que, tras informar al presidente, este respondió que se trataba de "una extorsión" y le pidió presentar la denuncia correspondiente.

Alejandro Carranza y Gloria Arizabaleta Foto: Alejandro Carranza y Gloria Arizabaleta

No obstante, el abogado aclaró que Arizabaleta nunca le solicitó dinero de manera directa.

"No, a mí nunca me pidió nada de plata, ni me habló nada de puestos", señaló.

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Sin embargo, afirmó que interpretó las conversaciones sobre la necesidad de "negociar votos" como un interés de carácter económico, aunque insistió en que será el alto tribunal el encargado de establecer qué era lo que realmente buscaba la representante.

Carranza también reveló que, según conoció posteriormente por versiones publicadas en medios de comunicación, la congresista habría realizado gestiones relacionadas con cargos en entidades del Gobierno.

"Lo supe ahora por los medios que quería alguna Fiduprevisora. No sabía que había ido a pedir una hoja de vida", afirmó.

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Mientras la Corte avanza en el proceso, Carranza insistió en que las actuaciones denunciadas buscaban presionar al Gobierno y reiteró que "los procesos del Congreso (...) ni tampoco los recursos del Gobierno son para apalancar los votos. Eso no se puede mezclar y eso no se puede permitir".