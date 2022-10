Nace frente político para defender legado de expresidente Juan Manuel Santos

El partido afro Colombia Renaciente instaló su asamblea general este jueves en el G12 Centro de Convenciones con el apoyo de gran parte del gabinete ministerial del expresidente Juan Manuel Santos.

Esta colectividad recibió personería jurídica del Consejo Nacional Electoral, debido a que cuenta con el representante a la Cámara, Jhon Arley Murillo, quien precisamente es el presidente del partido Colombia Renaciente.

Publicidad

Al acto de lanzamiento, donde presentaron el nuevo logo del partido asistieron el exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, la exministra Clara López, el senador Roy Barreras, los exministros de interior Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el exalcalde Luis Eduardo Garzón y el exsecretario general de la Presidencia Alfonso Prada.

“Mi amigo Luis Gilberto Murillo me pidió que lo acompañara al lanzamiento de un partido afro con enfoque de centro. Quise estar acá para darle impulso. Esas ideas de centro son las ideas que desde mi orilla del Partido Conservador he defendido, a Colombia se conviene el centro, algo incluyente”, dijo Mauricio Cárdenas.

Durante el lanzamiento y la presentación del denominado Frente Amplio, llamó la atención que este partido pone a disposición de los exministros su personería jurídica para conformar listas de candidatos para las siguientes elecciones regionales. Cabe recordar que varios de ellos, tras salir de la administración Santos, renunciaron a sus partidos y no cuentan con personería.

Publicidad

Varias cosas llamaron la atención durante el evento, el exdirector del SENA, Alfonso Prada, fue el secretario general de la asamblea y una de las barras de los asistentes sostenía una pancarta que decía “Renace Cundinamarca, una política Clara. Clara López”, entendiéndose que la exministra se lanzaría a la Gobernación.

Publicidad

Vea también: Juan Manuel Santos se convirtió en nuevo miembro del grupo de los Elders

“Unos amigos la trajeron, me tocó pedirles que la bajaran, pero sí, mucho me temo que sí me verán otra vez en aspiraciones”, dijo López al ser preguntada por la pancarta.

Esta convergencia de centro izquierda espera lanzar un candidato para las elecciones de 2022.

“El Frente Amplio es una proyección para 2022. Presidenciables como Mauricio Cárdenas, Juan Fernando Cristo, Clara López, Roy Barreras, etc. Quienes quieran y puedan jurídicamente tener aval para estas elecciones, está abierta la posibilidad, quienes no, la idea es mantener el frente amplio para fortalecer el espacio de centro”, señaló uno de los promotores de este proyecto político.

Publicidad