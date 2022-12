Nadie está patrocinando divisiones del No: MinInterior

Luego que el exprocurador Alejandro Ordóñez informara en un comunicado su inasistencia a la reunión de delegados del Gobierno y representantes del No en la Casa de Nariño para revisar avances de La Habana argumentando que no todos los sectores de la oposición fueron invitados, como el Centro Democrático, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que el Gobierno no está incentivando la división en los promotores del No.

El jefe de la cartera política indicó que el NO no es exclusivo de un sector político o social y que así como se han escuchado todas sus propuestas a cada uno, se le informarán sus avances en la mesa de conversaciones.“Nadie está patrocinando divisiones del No, porque en el No no podríamos trabajar una división, es muy diverso y el propio expresidente Álvaro Uribe lo dijo desde un principio, el No no es exclusivo de un partido político”, señaló.

El ministro Cristo, quien estuvo presente en la primera reunión de la nueva etapa de renegociación de los acuerdos, aseguró que hay voluntad de las Farc en analizar las propuestas, pero que hay temas difíciles al evaluar como “la justicia, la sanción y las penas para los integrantes de las Farc, lo que tiene que ver con la elegibilidad” y otros temas complejos.