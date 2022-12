Nairo Quintana y Rigoberto Urán ya luchan en la Tirreno-Adriático

El italiano Adriano Malori (Movistar) es el primer líder de la Tirreno-Adriático al imponerse en el prólogo de 5,4 kilómetros disputado en Lido di Camaiore, en el que el mejor de los favoritos fue el italiano Vincenzo Nibali, que superó en 8 segundos al español Alberto Contador y en 10 al colombiano Nairo Quintana.

Malori, ganador la pasada temporada en la cronometrada de la Carrera de los Mares y en la que clausuraba la Vuelta a España en Santiago, se impuso con un tiempo de 6:04 minutos, a una media de 53,4 kms/hora.

El corredor de Parma, doble campeón italiano contrarreloj y mundial sub-23 en 2008, adelantó por un segundo al suizo Fabian Cancellara (Trek) y por dos al belga Greg Van Avermaet (BMC).

Era su segunda victoria de la temporada, ya que se estrenó en la contrarreloj del Tour de San Luis (Argentina). Esta vez una sorpresa inesperada.

"Ha sido una victoria que no me esperaba y estoy muy contento. No ha sido fácil, ya que el recorrido era bastante técnico y creí que me faltaría explosividad en las curvas para aspirar a la victoria. Poder batir a un corredor como Cancellara ha sido fantástico", señaló el vencedor.

En la lucha entre favoritos el italiano Vincenzo Nibali fue quien ofreció mejor impresión, aunque lejos de las primeras plazas. Ocupó la número 28, a 11 segundos de Malori, pero el ganador del Tour superó en 8 a Contador y en 10 a Quintana.

No hubo españoles entre los 10 primeros de la etapa. El primero fue Jonathan Castroviejo (Movistar), decimotercero a 8 segundos.

Este jueves se disputa la segunda etapa, entre Camaiore y Cascina, de 153 kilómetros.

- Clasificación de la etapa y general:

.1. Adriano Malori (ITA) Movistar 6:04 minutos

.2. Fabian Cancellara (SUI) Trek a 1

.3. Greg Van Avermaet (BEL) BMC a 2

.4. Maciej Bodnar (POL) Tinkoff-Saxo m.t

.5. Matthias Brandle (AUT) IAM m.t

.6. Daniel Oss (ITA) BMC a 4

.7. Ramunas Navardausaks (LIT) Garmin a 5

.8. Stephen Cummings (GBR) MTN - Qhubeka a 6

.9. Peter Sagan (SVK) Tinkoff-Saxo m.t

10. Johan Le Bon (FRA) Francaise a 8

...

13. Jonathan Castroviejo (ES) Movistar m.t

28. Vincenzo Nibali (ITA) Astana a 11

61. Alberto Contador (ESP) Tinkoff a 19

69. Nairo Quintana (COL) Movistar a 21

EFE