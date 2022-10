Necesitamos una Bogotá en la que se sienta que hay normas: Enrique Peñalosa

El alcalde explicó que en la reunión se firmó un pacto para mejorar la seguridad de la ciudad con objetivos y metas específicas para acabar con “la delincuencia y las grandes empresas criminales en Bogotá”. (Vea aquí: Peñalosa reforzará seguridad en Bogotá tras masacre en Ciudad Bolívar ).



Aseguró que en Bogotá existen varios tipos de inseguridad, como los homicidios tienen que ver más con peleas que con atracos o “la mayor parte de la criminalidad de Bogotá que son grandes empresas como digamos las que roban celulares y los comercializan”.



Dijo que la inseguridad en Bogotá no se va a combatir simplemente con más policías sino “vamos a tener más inteligencia sistemática para capturarlos y poderlos acusar por concierto para delinquir para que los criminales no crean que pueden hacer lo que quieran”.



El burgomaestre afirmó que la ciudad necesita orden “que la gente sienta que hay normas, que hay autoridad”. “Necesitamos una Bogotá limpia, sin grafitis, sin colados en TransMilenio, con cultura ciudadana”, dijo Peñalosa.



De acuerdo al alcalde, habrá más cámaras en la ciudad, no solo para reforzar el tema de seguridad, “sino digamos para el tema de los parques, para cuidarlos, para ver que estén limpios y que sean un lugar seguro para los ciudadanos”.



Sobre los grafitis, el alcalde aseguró que “eso demuestra que no hay normas en la ciudad, que no hay orden, si bien uno ve algunos artísticos buenos, hay unos mamarrachos y rayones que solo dañan la imagen de la ciudad”.



Reveló que junto a la Secretaría de Cultura de la ciudad se definirán sitios específicos para que los artistas “puedan expresar su arte allí y poner los grafitis”.



“Lo que queremos es pintar la ciudad, no queremos más grafitis, no queremos más afiches en las calles, no más llantas por ahí”, aseveró.



En cuanto a las declaraciones del presidente Santos sobre la forma de evitar que los medios de comunicación publiquen videos de delitos, el alcalde Peñalosa afirmó que “el presidente lo que quiere es que no se aumente la sensación de inseguridad y pues que esos videos se puedan tener como pruebas judiciales”.



“Es un tema que se debe tratar con mucho cuidado y analizar de la mejor forma”, dijo Peñalosa.