Negación del permiso para viajar no es solo para senadores uribistas: David Name

David Name, presidente del Congreso, dijo en Mañanas BLU que la suscripción a la revista Semana, por parte de congresistas, lleva años y que incluso se hacía durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Publicidad

“Es más, yo estaría de acuerdo con que no la compráramos. Si hay alguien al que le da palo la revista Semana es a los congresistas”, dijo Name.

El senador lamentó que esta situación esté siendo usada por el presidente Álvaro Uribe para hablar mal de la revista, “de la misma manera que usó las redes sociales para denunciar que no le habían dado permiso en el Legislativo para hacer una gira al exterior”.

Publicidad

A propósito, Name aclaró que la negación del permiso no es únicamente para los legisladores uribistas: “Lo dije públicamente en plenaria, cuando dije ‘señores senadores, señoras senadoras no me pidan permisos durante las plenarias ni cuando sesionen las económicas porque para eso nos pagan”.

Publicidad

Sobre esta negativa del Congreso, la bancada del Centro Democrático manifestó que si o si realizarán la contragira por Europa para explicar por qué no apoyan el proceso de paz con las Farc y que esto confirma que sí hay una persecución política contra la colectividad.

“Creo que es una muestra más de la persecución política que hay en contra del Centro Democrático. Es evidente que aquí salen todos los parlamentarios financiados con plata del Estado a pasear, de la Unidad Nacional; y mientras que nosotros tenemos una agenda política y citas con congresistas de Estados Unidos se nos niegan los permisos”, dijo la senadora Paloma Valencia.