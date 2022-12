“¡Negra hijue..!”: médica caleña denuncia discriminación por su tono de piel

Ingrid Vannesa Hurtado, una médica de 30 años que trabaja en la unidad de emergencias del Hospital Universitario del Valle, denunció ser víctima de discriminación por su color de piel y su profesión.

Los hechos se registraron en un almacén de cadena ubicado en el barrio Santa Mónica, al norte de la ciudad.

La profesional de la salud, nacida en Buenaventura, asegura que el día de la agresión buscaba implementos para la remodelación de su vivienda cuando fue sorprendida a gritos por una pareja, según ella, por ser de tez morena.

“Una señora se me vio y me dijo ‘no te me acerques negra hijueputa’. Estaba acompañada de su pareja”, dijo Hurtado.

Vanessa le contó a BLU Radio que trató de guardar la calma, sin embargo, las agresiones continuaron.

“Me gritaron, me volvieron a decir ‘¡Negra hijueputa! ¡Vos qué médica vas a ser! ¡Lárgate de acá, asquerosa, gorda!’”, insistió.

Ante estos hechos, Hurtado dijo sentir miedo por lo que pueda pasar con ella o con su familia.

“Hago esta denuncia en contra de las personas que me agredieron y contra los administradores del establecimiento donde yo estaba porque ellos no hicieron nada para defender mis derechos como ser humano”, resaltó la profesional de la salud.

La afectada indicó que dejó la queja escrita en el almacén de cadena mientras que los agresores huyeron en una camioneta gris.

Escuche la denuncia completa aquí:

