Más de 1.200 policías custodiarán la Semana Santa en el área metropolitana de Barranquilla

Un amplio dispositivo de seguridad acordaron la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Barranquilla para custodiar templos religiosos, sitios turísticos y los barrios, donde se busca prevenir hurtos, ataques y cualquier hecho que empañe la temporada de Semana Santa.

En total, 1.200 hombres y mujeres estarán desplegados en iglesias, centros comerciales, playas y puntos turísticos como La Ventana al Mundo, el Gran Malecón del Río, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho y demás sectores de alta afluencia.

Así mismo, habrá patrullas de la Policía recorriendo los barrios las 24 horas para prevenir el hurto a residencias, teniendo en cuenta que muchas familias viajan de vacaciones y dejan sus casas solas.

“Estaremos haciendo presencia en aquellos puntos emblemáticos, religiosos, turísticos con todo nuestro despliegue para generar que nuestros turistas y habitantes propios lo puedan disfrutar. La protección a nuestros niños, niñas y adolescentes es prioritaria con las demás instituciones para evitar la vulneración de sus derechos”, dijo el coronel Diego Mora, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Barranquilla.



Así, la Policía Metropolitana también destinará personal de Turismo y de Infancia y Adolescencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz y la terminal de transportes, así como en las piscinas de la ciudad para vigilar el cumplimiento de la norma en establecimientos y sitios turísticos.

Además, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se realizarán campañas de prevención contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, en el contexto de viajes y turismo durante la presente temporada.

En las vías, fueron ubicadas estratégicamente siete áreas de prevención en la Cordialidad, la Oriental y la Vía al Mar, donde se espera el tránsito de unos 270.000 vehículos durante la Semana Mayor.

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En estas tres carreteras nacionales habrá 71 policías realizando actividades de prevención y controles de embriaguez y de velocidad, así como campañas para evitar accidentes por microsueño.

“Informamos que para el día sábado 28 de marzo se tendrá una restricción de carga de 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y el día jueves santo de 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que el viernes santo será desde las 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche sobre el corredor de la vía del mar y vía oriental”, declaró la capitán Lizbeth Herrera, comandante de la Policía de Tránsito del Atlántico.

La Policía también ha dispuesto tres carros talleres de las concesiones para asistencias mecánicas a los usuarios de las vías y tres grúas para también prestar el servicio de remolque a los vehículos que lo requieran.