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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Más de 1.200 policías custodiarán la Semana Santa en el área metropolitana de Barranquilla

Más de 1.200 policías custodiarán la Semana Santa en el área metropolitana de Barranquilla

Habrá patrullas de la Policía recorriendo los barrios las 24 horas para prevenir el hurto a residencias, teniendo en cuenta que muchas familias viajan de vacaciones y dejan sus casas solas.

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