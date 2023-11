Néstor Morales se pronuncia sobre polémica por Buenaventura

El periodista Néstor Morales, director de Mañanas Blu, se refirió a una afirmación suya sobre la seguridad en Buenaventura, hecha durante una entrevista con Andrés Felipe Mesa Hoyos, gerente de operaciones de la empresa Colombia57 Tours Travel & Logistic, y que causó polémica.

“No quiero pasar un momento más porque cometí un error y me parece que lo justo y honorable es reconocerlo. Tengo un quebranto de salud, pero no quiero que siga creciendo una polémica que es innecesaria", dijo.

Morales explicó que su comentario sobre Buenaventura fue mal expresado y aclaró que reconoce el valor cultural y turístico de la región. Pidió disculpas públicas y destacó que la ciudad merece respeto y cariño. Asimismo, lamentó cualquier malentendido.

“Quiero aclarar que solo tengo respeto y cariño por Buenaventura, que uno no tendría que hacerlo, pero por la idea como quedó esbozada es lo justo. Si todos aprendemos de errores como este Buenaventura no sea estigmatizada. Buenaventura tiene derecho a recibir todo el turismo, que fue el origen de mi comentario. Tiene derecho a resarcir, a presentar la cara más bella de sus paisajes, de su gente, de su biodiversidad”, añadió.

Morales agradeció a quienes le enviaron información sobre las maravillas del Pacífico y reiteró su aprecio por Buenaventura.