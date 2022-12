Ni José Obdulio ni Paloma se dejarán presionar en caso Pretelt: Alfredo Ramos

Ramos resaltó la importancia del caso y explicó que se debe actuar de manera rápida para poder definir el futuro de Pretelt en el alto tribunal.



Frente a las suspicacias que se levantaron por la mayoría urubista en la Comisión Instructiva, aseguró que su partido presentó una lista a parte y se resolvió dentro del partido quiénes serían finalmente los postulados para participar en la selección de los integrantes finales de ese grupo de congresistas que adelantará la investigación contra el magistrado.



“Yo conozco a los senadores del Centro Democrático y José Obdulio y Paloma Valencia son personas con grandes capacidades, yo creo que no se dejan presionar ni política ni mediáticamente y espero que la responsabilidad que tengan con el país sea más grande que cualquier presión que tenga, de mi parte y de mis compañeros del Centro Democrático son personas con honorabilidad y no se van a dejar presionar de ninguna manera y si alguien una intencionalidad política detrás de este tipo de decisiones, se equivoca si estaba buscando presionar al Centro Democrático”, dio Ramos.



Por su parte, el abogado del Pretelt, Abelardo de la Espriella, indicó que no se puede partir de un supuesto apoyo del uribismo al magistrado para favorecerlo en la investigación.



De la Espriella dijo que “hay que esperar a que la comisión revise el tema, la ley plantea un procedimiento y el Senado hizo lo que tenía que hacer, los senadores no actúan como políticos sino como autoridad judicial”.



El abogado aclaró que no por el hecho que Pretelt sea cercano al uribismo y que este partido tenga mayoría en la Comisión de Instrucción, significa que se va favorecer el futuro del magistrado.