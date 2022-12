Nicaragua vuelve a demandar a Colombia ante La Haya, confirma canciller Holguín

Este martes llegó a la Cancillería una nueva demanda del país centroamericano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, según María Ángela Holguín , por el desacato al fallo emitido en noviembre de 2012.

Publicidad

Nicaragua hizo llegar la demanda un día antes de que se ratificara la salida de Colombia del Pacto de Bogotá, que le da jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para definir diferendos limítrofes. Este miércoles se cumple un año desde que el Gobierno de Juan Manuel Santos solicitará la exclusión del tratado internacional.

En ese sentido, la canciller María Ángela Holguín explicó que en el documento radicado el martes en la tarde Nicaragua pide al tribunal internacional que Colombia acepte el fallo que entrega 75 mil kilómetros cuadrados de agua de San Andrés y cese las amenazas del uso de la fuerza que supuestamente ha hecho el Gobierno de Santos.

Publicidad

El nuevo recurso, según la ministra de Relaciones Exteriores, “busca mantenernos en la corte, porque justo este miércoles se hacía efectivo el retiro. Vamos a reaccionar cuidadosamente y no en caliente”.

Publicidad

Holguín insistió en sus críticas al país dirigido por Daniel Ortega : “es muy aburridor, hay una hostilidad impresionante. No ha habido ni una nota verbal ni una llamada telefónica diciendo que los estamos amenazando con el uso de la fuerza o que no pueden explorar sus recursos. Uno no puede llegar a una instancia internacional sin siquiera intentar zanjar las diferencias”.

A eso agregó que el 80 por ciento de las declaraciones de Nicaragua “son provocaciones para que reaccionemos”.