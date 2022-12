Nicolás Maduro se estrena como locutor de radio

opositora Mesa de la Unidad (MUD) que "no sea cobarde" y se siente a participar en la Conferencia de Paz que ha lanzado, asegurando que si no lo hace es una demostración de que apoya la violencia.

"Quiero verlos cara a cara, ¡no sean cobardes! ¡vengan a sentarse a hablar! ¡cobardes de la MUD! se lo digo ¡siéntense! es lo que nuestra patria quiere, depongan actitudes violentas, mezquinas, oposicionistas, obstruccionistas", afirmó de manera encendida durante un programa de radio que hoy estrenó.

"La patria sigue su camino, ahora seguirá sin ustedes", agregó.

Maduro señaló que la oposición está dando "un apoyo indirecto, a veces directo, a los grupos violentos", que protagonizan protestas destrozando bienes públicos y privados y protagonizan las denominadas "guarimbas" o barricadas.

"Ellos siguen esperando la hecatombe que no va a llegar para ellos salir como salvadores", afirmó.

Acusó a la oposición de ser "unos hipócritas, unos fariseos" y señaló que le quiere decir "en la cara" todas "las verdades y mostrárselas porque se las tengo una por una, a cada uno".

No quieren dialogar porque "ellos quieren la violencia y quieren derrocar violentamente el Gobierno que yo presido, no lo han hecho ni lo podrán hacer", insistió.

Además, rechazó que algunos políticos como el líder opositor Henrique Capriles rechacen hablar con él porque le insulta en sus intervenciones públicas.

"Que no me insulte, dice así, si me sigue insultando no voy a ir a la reunión, ¿qué es eso? ¿eso es un líder serio? ¿donde se formó usted? ¿con que canciones se formó usted? ¿con qué espiritualidad se formó usted? ¿cual es su proyecto político señor Capriles?, ¿señor Aveledo?", preguntó, en alusión también al secretario de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo.

"Esto es una cosa de gente seria", añadió.

Maduro afirmó que en los últimos días se ha "aguantado un poquito" porque está invitando a la oposición a conversar.

"Yo no les tengo miedo a ustedes, siéntense ahí, digan lo que tengan que decir, si tienen razón en alguna critica o propuesta se la acepto en el acto", agregó.

El presidente venezolano lanzó el pasado día 26 de febrero una Conferencia Nacional de Paz a la que asistieron sectores empresariales, sociales, religiosos y diputados chavistas y opositores a título individual, pero no los partidos políticos contrarios al Gobierno.

Venezuela vive una oleada de protestas desde hace un mes que se ha cobrado más de una veintena de muertos y centenares de heridos y ha dejado más de un millar de detenidos.

Con EFE