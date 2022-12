Niña de 11 años cuestiona a Duque por alimentación escolar y embarazo adolescente

En medio del taller Construyendo País, llevado a cabo en Malambo, Atlántico, la estudiante de once años de Sabanagrande Valentina Tuirán le dijo de frente al presidente Iván Duque que el incremento de niñas embarazadas en su región es triste y lamentó la situación que ve en las instituciones educativas.

“Me da pena y tristeza saber que niñas como yo de 11 y 12 años estén embarazadas, ¿qué podemos saber para que este problema no siga”, señaló la menor.

Publicidad

A su vez, frente al tema del Plan de Alimentación Escolar manifestó que la situación no es nada fácil y se quejó de la infraestructura, las raciones, la calidad de la comida e incluso de la falta de atención a compañeros de colegio, que cuando les dan su comida les toca sentarse en el piso para alimentarse.

“Vengo a hablarle sobre las problemáticas fundamentales que hay en el Atlántico. La alimentación escolar no está en buen funcionamiento, dan porciones muy pequeñas, a veces no entregan las cucharas. Para que los niños puedan comer sentados, debemos sentarnos en el suelo, lo peor es que no todos los niños somos beneficiados. Segundo, los baños de las instituciones educativas no están en buen funcionamiento, huelen feo y no hay agua”, reiteró la niña atlanticense.

De inmediato, Duque reaccionó y dijo que dentro de sus planes de Gobierno, prontamente se establecerá la atención integral donde uno de los puntos a trabajar está el embarazo adolescente y la protección de niños y niñas.

Vea aquí: Duque pide respuestas claras ante posibilidad de colados del ELN en la JEP

Publicidad

“Me encanta lo que tú has dicho. Junto a la directora del Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi, estamos próximos a sacar nuestra política de atención integral a la niñez y tú hablaste del tema de los embarazos y no queremos que eso pase. Queremos que con los padres, profesores y comunidades prevengamos esa situación y que adicional les garanticemos a todos los niños y niñas de nuestro país un camino de oportunidades y atención responsable por parte del Estado”, señaló el presidente.

Alertó, además, a los gobiernos municipales y gobernaciones para que hagan frente a la problemática de infraestructura en los colegios, como pilar y garantía para una calidad educativa.

Publicidad

“Que además compren productos locales de las regiones, que tengan alimentación los 180 días del año. Ministra, lo de los baños es clave. Alcaldes, hay que garantizar que en todos los colegios públicos del país tengamos unos baños dignos para los niños”, indicó Duque.