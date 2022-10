No creo que deba responder a criminales: Uribe sobre denuncia de ‘Don Mario’

El expresidente aseguró que se enteró de la noticia a través de medios de comunicación y afirmó que “no creo que tenga que andar respondiendo a criminales” al referirse al más reciente testimonio de ‘Don Mario’ que ha tenido en cuenta la Fiscalía para hacer la solicitud.



Afirmó que siente “mucho dolor” por el hecho que a la familia de Pedro Juan Moreno “se le siembre la duda de que yo tengo alguna relación con su muerte pues él fue una persona que me apoyó y no lo tuve en mi Gobierno porque no aceptó unas cosas que le ofrecí”.



Dijo que la Fiscalía y otras instituciones pueden “investigar lo que quieran ese accidente” pero en realidad lo que “me afecta más es que la familia de Pedro Juan llegue a pensar que yo lo mandé a matar”.



Se refirió a alias ‘Don Mario’ asegurando que no es un testigo de credibilidad pues “siempre durante mi gobierno insistí en su captura hasta que se logró”.



“Es algo mortificante que yo tenga que responder por eso”, dijo el expresidente Álvaro Uribe.



La Fiscalía General de la Nación pidió de manera oficial a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que se investigue al expresidente Uribe Vélez por su presunta relación con la muerte de Pedro Juan Moreno.



La hipótesis de que Moreno murió de manera accidental se ha venido descartando tras los testimonios de varios jefes paramilitares, entre ellos alias ‘Don Mario’ quien señaló que el expresidente Uribe podría tener responsabilidad en el fallecimiento del empresario antioqueño.



La solicitud de investigación fue remitida por la Fiscalía a la Corte Suprema como a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el más reciente testimonio de alias ‘Don Mario’.



Pedro Juan Moreno había trabajado en la campaña de Álvaro Uribe Vélez y falleció en un accidente aéreo en 2006 cuando se encontraba en plena campaña para llegar al Senado de la República.