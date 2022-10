No dejaré que una manzana podrida afecte obras del país: Santos sobre Odebrecht

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, advirtió que el Gobierno no dejará que una “manzana podrida” afecte las obras de infraestructura del país.



Además, aclaró que su Gobierno no ha sido salpicado.



El presidente Juan Manuel Santos arremetió contra la multinacional Odebrecht y aseguró que en su Gobierno “no hay un solo señalamiento frente a las obras de infraestructura”.



"No vamos a permitir ni el vicepresidente, ni el director de la ANI, pero sobre todo ni el presidente de la República, que una manzana podrida, una sola empresa que, como hemos visto, era una empresa criminal que estaba penetrando hace muchísimos años Gobiernos a lo largo y ancho de América Latina inclusive en el África tratando de sobornar, pueda perjudicar esta gran revolución de la infraestructura", dijo.



El jefe de Estado agregó que aunque Colombia fue "penetrada" por esta firma, su Gobierno hizo un "muro" para que no perjudicara al país.



"Se vino por lana y salió trasquilada", dijo el jefe de Estado refiriéndose a la reclamación que hizo Odebrecht por la Ruta del Sol 2.



Santos hizo énfasis en que su Gobierno no permitirá que esta firma brasilera “ponga en entre dicho las sobras de infraestructura” que, según dijo, se han construido transparentemente.



"A esta empresa, en mi Gobierno, le ha ido como a los perros en misa, le ha ido muy mal", agregó.



Finalmente, pidió no generalizar, comentando que hay contratistas honestos que se deben defender.



Las declaraciones las dio desde el departamento del Chocó en donde, junto al vicepresidente Germán Vargas Lleras, entregó sistemas de acueducto y viviendas gratis.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El abogado del ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda le pidió al Inpec cumplir con el traslado de su defendido a cárcel La Picota de Bogotá por las amenazas de muerte en su contra.



-El Ministerio de Defensa anunció que ya empezaron a funcionar los grupos móviles de erradicación, para agilizar el proceso de eliminación de cultivos principalmente en la zona de Tumaco – Nariño.



-Fue encontrado el cuerpo sin vida de una menor que había desaparecido aguas del río Cauca el pasado fin de semana en Cali.



-El Gobierno de Donald Trump expresó su apoyo a la propuesta republicana de reforma de salud pese a las críticas de algunos legisladores, y la definió como un "primer paso" para reemplazar el "Obamacare".



-Terminaron los duelos de la liga de campeones y ya están los primeros 2 clasificados de los cuartos de final.



-En las redes sociales se abrió nuevamente el debate sobre si las medidas contra los colados en TransMilenio son suficientes luego de conocerse el video de una agresión contra una funcionaria del sistema.



-El miércoles se conocerán los resultados de la licitación de los refrigerios escolares que serán suministrados en los colegios distritales de Bogotá.



-Medicina Legal reveló que ya se practicaron las necropsias a los cuatro cuerpos de las personas que fueron asesinadas el pasado domingo en un bar de la localidad de Fontibón.