No doy fecha para firma de paz porque eso vuelve como un boomerang: Santos

“Soy optimista que vamos a llegar al final de los acuerdos, no me atrevo a decir cuándo porque cada vez que sugiero alguna fecha se me devuelve como un boomerang”, expresó.



El primer mandatario destacó que Colombia sigue los ejemplos de El Salvador para una eventual etapa del posconflicto. (Lea también: G obierno de Estados Unidos lanzó voz de respaldo al proceso de paz con el ELN )



Santos, se reunió con un grupo de empresarios en el marco de la visita oficial que realiza en El Salvador y reafirmó "el apoyo" que brinda su país a este sector. (Lea también: Gobierno está más dividido frente a ELN que ELN frente a Gobierno: Currea-Lugo )



Santos expresó ante los empresarios y autoridades salvadoreñas que para que "la alianza entre Colombia y El Salvador produzca mejores resultados es importante conocer a la contraparte".



Escuche en este audio más información sobre:



-El Eln dice que el Gobierno se comprometió a hacer ajustes a las Fuerza Pública como condición para iniciar un proceso formal de diálogos.

Publicidad

-La Red de Veeduría Ciudadana le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la cual advierte que el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo estaría inhabilitado para ser elegido Fiscal General.

-El Bienestar Familiar adoptó un plan de choque para atender a los niños afectados por el paro de las madres comunitarias

Publicidad

-Continúan los casos desnutrición en el departamento del Meta, Vichada y Guainía. En el hospital departamental de Villavicencio actualmente 6 menores de edad se encuentran internados.

Publicidad

-Un hombre se declaró culpable de amenazar a candidatos presidenciales de EE.UU. y tendrá que pagar 5 años de prisión.

-Los Phillies de Filadelfia dejaron en libertad al exlanzador colombiano de las Grandes Ligas, Ernesto Frieri.