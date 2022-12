No entorpecemos la investigación contra Pretelt: abogado del magistrado

Carlos Arturo Gómez, abogado del magistrado Jorge Pretelt –investigado por el escándalo de Fidupetrol-, indicó en diálogo con Blu Radio que no conoce el documento que circularon a la Cámara de Representantes para entorpecer la investigación a Pretelt (Lea también: Polémica por documento filtrado de la Comisión de Acusación en caso Pretelt ).

“No conozco cuál es el documento, pero si es uno que presenté este jueves en que reitero la recusación que se presentó contra el presidente Bedoya, sí lo presenté”, revela Gómez, al tiempo que señala que no fue él “quien lo entregó, pero si hubiera sido no había problema” (Lea también: No entregué documento sobre investigación a Pretelt: Gregorio Eljach ).

“Se hace una interpretación desviada del tema porque se trata de Pretelt. Si eso sucede en otras partes en que el fiscal general y vicefiscal conocen los procesos que llevan los fiscales, nadie dice nada”, añadió.

“Si es el que entregué ayer, no tiene nada que ver con el tema” dijo, mientras reiteraba lo dicho por Pretelt, quien aseguró este viernes que el documento filtrado “técnicamente no es prueba y no tiene reserva” (Lea también: Documento filtrado no es prueba y técnicamente no tiene reserva: Jorge Pretelt ).

“No se está violando la reserva del sumario, porque todos los representantes son jueces en ese caso. No buscamos un impedimento al dar a conocer un documento”, expuso.

Señaló también que desconoce quién entregó el documento; “lo vi por televisión”, afirmó.

Insistió en que el documento que presentó no representa “nada ilegal, solo es irregular porque se trata de Pretelt”.

Respecto a lo denunciado por el presidente de la Comisión de Acusación, Julián Bedoya, quien dice que en 5 oportunidades se ha citado a Jorge Pretelt para que asista a esta comisión a una audiencia de descargos, pero este viernes ni el magistrado ni su apoderado asistieron, afirmó que “no se ha podido hacer la notificación efectiva del magistrado Pretelt”.

“El presidente Bedoya abrió la investigación el 6 de abril; según la ley procesal debía notificar el 7 y el 8 personalmente, no lo ha hecho”, apuntó.

Comentó también que a Pretelt “no lo buscaron el 7 y el 8”, por lo que no se está burlando el proceso.

“No estoy burlando nada y si estoy procediendo mal invito a que me denuncien ante el Consejo Superior”, finalizó.