No entregué documento sobre investigación a Pretelt: Gregorio Eljach

El secretario General del Senado niega que haya filtrado información privilegiada de la investigación que se sigue contra el magistrado Jorge Pretelt en la Comisión de Acusación del Congreso.



Aunque no quiso entregar declaraciones sobre el tema, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, dijo a Blu Radio que niega lo dicho por el presidente de la Comisión de Acusación, Julián Bedoya, sobre la entrega de un documento en la plenaria de la Cámara este jueves en que se revelan detalles de la investigación que se adelanta en esta célula legislativa en contra del magistrado Jorge Pretelt. (Lea también: Documento filtrado no es prueba y técnicamente no tiene reserva: Jorge Pretelt )



Frente a este tema, el secretario del Senado instó a las personas que lo acusan a que con videos de la plenaria demuestren que él entregó dicho documento.



Entre tanto, la Procuraduría General desmintió que pretenda dilatar el proceso que se sigue contra el magistrado Pretelt por el escándalo de Fidupetrol. (Lea también: Polémica por documento filtrado de la Comisión de Acusación en caso Pretelt )



Julián Bedoya aseguró que en 5 oportunidades se ha citado a Jorge Pretelt para que asista a esta comisión una audiencia de descargos pero este viernes ni el magistrado ni su apoderado asistieron, por lo que se reprogramará otra audiencia y se solicitará el acompañamiento de un defensor de oficio.



En esta audiencia estuvo la viceprocuradora Isabel Castañeda, quien defendió la presencia de la Procuraduría. (Lea también: A fuerzas oscuras atribuye Pretelt asesinato de reclamante de tierras )



“La presencia de la Procuraduría General obedece exclusivamente a sus facultades constitucionales, si alguien incurrió en una falta disciplinaria quien está como operador disciplinario debe adelantar lo que corresponda. Debemos velar por el orden jurídico”, indicó Castañeda.