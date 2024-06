No es nuevo, pero se hará énfasis en principio de oportunidad: Fiscalía sobre casos de violencia

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la coordinadora del grupo de trabajo de violencia de género de la Fiscalía, Martha Andrea Romero, explicó en detalle la propuesta que quieren hacer realidad para acabar con la violencia intrafamiliar, pero que ha generado polémica por lo que implica, pues no se tocaría la pena a la que son condenados los agresores.

La propuesta de la Fiscalía, presentada por la fiscal Luis Adriana Camargo, plantea la aplicación del principio de oportunidad para aquellas personas que maltraten a sus parejas de forma leve. Según Romero, esta estrategia no es nueva, ya que el artículo 250 de la Constitución y la Ley 906 de 2004 facultaban a la Fiscalía para aplicar esta figura de manera excepcional.

Romero, quien ha trabajado en la Fiscalía durante 20 años y comenzó como fiscal de violencia intrafamiliar, señaló que en el pasado ya se podían aplicar principios de oportunidad en estos casos. Sin embargo, la propuesta actual busca poner mayor énfasis en su aplicación, tomando en cuenta la política criminal del Estado.

“Esto en el marco de la política criminal del Estado, cuando se ajusta a los supuestos de hecho, entonces no, no es una figura que en este momento exclusivamente se pueda aplicar. Yo vengo trabajando desde la Fiscalía General de la Nación hace 20 años y comencé como fiscal de violencia intrafamiliar y ahí también podíamos aplicar, en el 2007, principios de oportunidad. Entonces, no es exclusivamente una figura que en este momento se aplique, sino que en este momento sí se va a hacer un poco más de énfasis en la aplicación del principio de oportunidad”, detalló.

Publicidad

El principio de oportunidad se puede aplicar siempre y cuando no exista riesgo ni reincidencia por parte del agresor. Además, se requiere la participación de la víctima, quien debe decidir si desea llegar o no a un acuerdo para restablecer la unidad y armonía familiar en su grupo.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: