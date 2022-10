“No escogí a ‘Olivo Saldaña’ como gestor de paz”: Luis Carlos Restrepo

del Gobierno de Álvaro Uribe, explicó qué papel tuvo que ver el guerrillero de las Farc Raúl Agudelo Medin ‘Olivo Saldaña’ con la desmovilización del bloque Cacica La Gaitana. ( Escuche también: Ejército se lavó las manos y me dejó solo: Restrepo ).

‘Olivo Saldaña’ es el hombre que entrega la información a inteligencia militar. Desde 2004, tiempo en el que estaba detenido, mantenía relación estrecha con funcionarios de inteligencia militar y ellos mismos lo aceptan”, dijo el excomisionado.

“Hubo una primera desmovilización, propiciada por Saldaña desde la cárcel, que se hizo el 16 de noviembre de 2005 de una estructura que se llama la Norma Patricia Galeano. Ese día conocí a Saldaña en la brigada de Ibagué, hablé con él; allá estuvo también la Cúpula Mlitar de su época, le dieron toda la credibilidad a Olivo y siguieron en comunicación con él (…) incluso después de la movilización de la Cacica , Olivo propicio otra desmovilización en Planadas, Tolima”, agregó Restrepo ( Siendo MinDefensa, Santos pidió a ELN dialogar con él y no conmigo: Restrepo ).

Además, expresó que a ‘Olivo Saldaña’ lo nombraron gestor de paz en una decisión en la que él no participó: “Eso lo hizo el ministro del Interior de la época, Fabio Valencia Cossio, y lo reiteró el Comisionado de Paz que me sucedió en el cargo”.( Lea también: No estoy en la clandestinidad, desde 2012 tengo asilo político: Luis C. Restrepo ).

