No estoy de acuerdo con aparente desalojo de casas fiscales: MinDefensa

En diálogo con Blu Radio el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se refirió a la denuncia del posible desalojo de varias familias de militares que protestaron en contra del presidente Juan Manuel Santos tras el asesinato de sus familiares en Buenos Aires, Cauca, declarándose en desacuerdo, aunque aclaró desconocer la situación, pues cuando visitó el lugar en compañía del primer mandatario no vio la manifestación, “y si hubiera visto la protesta, hasta me bajo y comparto con ellos”, indicó.



“No tenía información sobre el tema hasta que los medios de comunicación me la informaron esta mañana, pero no me siento bien con que familias de nuestros militares se vean afectadas por alguna razón”, señaló. Lea también: Insinuar que no se prestó apoyo a soldados en Cauca es una canallada: MinDefensa

Añadió que se siente cercano al tema, pues creció en casas fiscales, “viví durante 25 años en casas fiscales y en estas hay ciertos protocolos de convivencia que implica cierto comportamiento apropiado, precisamente, para vivir en cuarteles militares. Asumo que lo que se dio es una situación que se pueda resolver de manera amistosa”. Lea también: MinDefensa invita a la Carrera de los Héroes en homenaje a militares muertos

“No sé exactamente qué sucedió o cuál fe el tono de la protesta, así que no quisiera especular, pero sí digo que haciendo memoria de cuando viví en casas fiscales, cuando era niño asesinaron a 14 soldados y lo que hicimos con esa tristeza, en lugar de salir y hacer una manifestación, fue acompañar la vigilia de los familiares”, indicó. Lea también: Centro Democrático pidió la renuncia al ministro de Defensa

Finalmente, Pinzón expuso que “si hubiera visto la protesta, hasta me bajo y comparto con ellos”.