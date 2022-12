“No existe relación con Cristiano Ronaldo”: José Mourinho

de relación con Cristiano Ronaldo.

"La relación no existe. Él juega para el Real Madrid y yo soy entrenador del Chelsea. No nos solemos encontrar por la calle. La relación no existe, el recuerdo sí. Recuerdo lo bueno y lo no tan bueno”, señaló Mourinho.

El técnico ex Real Madrid hace unas semanas también había criticado al delantero portugués por haber fallado un penalti en una definición ante el Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League en la edición del año 2012.

Mourinho, sin embargo, manifestó en la entrevista que no cierra las puertas para un posible regreso al conjunto ‘merengue’ en un futuro.