No fue un show, mostramos la importancia de dejación de armas: Gral. Pérez Aquino

El jefe de la observación de misión de ONU en Colombia, general Javier Pérez Aquino, dijo que el hecho que no haya una imagen de guerrilleros de las Farc entregando las armas no le quita mérito al acuerdo con las Farc.



“Creo que fue muy prudente mostrar la seriedad con que se está trabajando. Con todos los pasos que se hacen al recibir el armamento. Fue muy emocionante. Es un hecho bonito en la historia de este proceso. Fue algo muy positivo”, indicó en entrevista con BLU Radio.



En ese sentido, el oficial, que es de origen argentino, dijo que no quisieron hacer un “gran show”, sino mostrar la importancia de la entrega de armas.



“Este proceso es totalmente exitoso. En los tiempos hay un retraso mínimo. En todos los procesos de paz, los tiempos son mucho más largos. Hay que cuidar todas las acciones y cada acción se negocia entre las partes”, explicó.



De otro lado, el general manifestó que algunas armas quedarán en manos del grupo guerrillero para brindar seguridad en las zonas veredales.



“En el acuerdo del 29 de mayo figura que hasta el 20 de junio entregan el 100% de las armas, excepto una cantidad de armas para protegerse ellos mismos en el campamento”, manifestó, al afirmar que esas armas estarán el primero de agosto de 2017, cuando desaparece la figura jurídica de las zonas veredales.



Pérez Aquino, de otra parte, manifestó que la misión no ha encontrado evidencia de que las Farc hayan tenido misiles antiaéreos, tal como lo sostienen algunos sectores.



En cuanto a las caletas del grupo subversivo, el general en retiro manifestó que tiene toda la esperanza de terminar con la entrega de las mismas el próximo primero de agosto.



