“No ha sido posible”: canciller sobre negociaciones con Ecuador para retirar aranceles

Luego de que se cancelara la reunión en Lima entre Ecuador y Colombia para buscar la suspensión de aranceles, la canciller Rosa Villavicencio aseguró en diálogo con RTVC que estos diálogos han sido complejos y, por ahora, no han tenido avances. La ministra explicó que el Gobierno buscará otras alternativas para los comerciantes afectados; entre estas, la firma de un decreto con alivios tributarios.

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que las conversaciones con Ecuador para suspender los aranceles impuestos por ambos países “no han sido posibles”.

El sábado, en Ipiales, habrá una reunión con los comerciantes afectados, los alcaldes de la región y congresistas de ambos países para buscar una salida a esta situación a partir de la firma de un decreto que brinde alivios tributarios.

“Es un decreto interno en el que esa zona especial tendría una reducción de impuestos. Por ejemplo, están en negociación con el Ministerio de Hacienda; si hay una carencia, podría haber exenciones y también se buscaría una reactivación económica. Sin duda, igual tienen que levantarse esas sanciones arancelarias; así lo hemos manifestado a Ecuador”, explicó.



Cabe mencionar que ayer se canceló la reunión de alto nivel prevista entre ambas delegaciones ante la Comunidad Andina. En cambio, se realizó un encuentro virtual entre los vicecancilleres de ambos países, que concluyó sin acuerdos concretos.

“Las delegaciones convinieron en abordar, de manera integral, los temas pendientes en la relación bilateral en materia de comercio, transporte, energía, hidrocarburos y las condiciones necesarias de presencia y control estatales en la frontera común. De igual forma, reiteraron su disposición para hacer expeditos los mecanismos de cooperación judicial, de conformidad con los instrumentos internacionales vigentes”, se lee en el comunicado.