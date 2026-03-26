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Blu Radio  / Nación  / “No ha sido posible”: canciller sobre negociaciones con Ecuador para retirar aranceles

“No ha sido posible”: canciller sobre negociaciones con Ecuador para retirar aranceles

El sábado, en Ipiales, habrá una reunión con los comerciantes afectados, los alcaldes de la región y congresistas de ambos países.

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