No ha sido posible hallazgo de otro cuerpo en Tumaco: vicepresidente Naranjo

Desde Tumaco, el vicepresidente Óscar Naranjo, dijo que no ha sido posible el hallazgo de otro cuerpo en la vereda Tandil, lugar donde el pasado jueves murieron seis campesinos.



Luego de varias versiones de las comunidades afrodescendientes, campesinos y la comisión de verificación de Derechos Humanos que aseguraban que aún faltaban por encontrar dos cuerpos sin vida en la zona donde ocurrió la masacre de seis campesinos el pasado jueves 5 de octubre, el vicepresidente descartó por el momento que se hubiesen encontrado más cadáveres, y dijo que la Fiscalía General de la Nación en ese momento estaba verificando la zona



"No ha sido posible esa identificación y el hallazgo de ese cuerpo. Persistiremos en esa búsqueda, pero también se está persistiendo en encontrar a qué familia corresponde porque no hay una denuncia en concreto”, dijo.



El vicepresidente el general Oscar Naranjo viajará hoy a Bogotá para entregarle un informe detallado al presidente Juan Manuel Santos de lo que ha sido esta semana en su visita a Tumaco y los problemas de orden público que se han registrado.



Le puede interesar: MinDefensa pide el relevo de 102 policías en Tumaco tras la masacre.



De otro lado, el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, dijo que las investigaciones para aclarar lo sucedido continúan y que será la Fiscalía la que determine qué sucedió.



“Dejemos que la investigación termine. La Fiscalía está haciendo una radiografía de los hechos. Ellos son los que nos van a determinar, en última, qué fue lo que sucedió”, agregó.



