No había forma de acatar tutela que revivía curules para víctimas: Efraín Cepeda

Si bien aseguró que es respetuoso de las actuaciones judiciales, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, manifestó que no había manera de acatar la tutela que le ordenaba enviar a sanción presidencial la el proyecto que creaba las curules para las víctimas.

“No hay manera de acatar una tutela, que es un caso atípico porque no hay antecedentes, en la historia reciente del país, que un juez de la República que tenga competencias ordene esa medida cautelar”, explicó.

Agregó que, a través de una comisión en la que estén todos los partidos, se buscará una vía para que las víctimas estén representadas en el Congreso de la República.

“La comisión comenzará a trabajar inmediatamente en el día de hoy y le hemos pedido al Gobierno Nacional que se sume”, puntualizó.