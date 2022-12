No había un policía en la estación de TransMilenio: víctima de robo en Alcalá

Pilar, una de las víctimas del robo masivo que se presentó el pasado lunes en un bus de TransMilenio a la altura de la estación Alcalá narró en Mañanas BLU cómo fue el atraco.



“Íbamos a eso de las 7:40 (p.m.) que cubría la ruta norte-sur en un bus que hizo la parada en la estación de Alcalá y cuando abrió las puertas se subieron unos hombres, aproximadamente unos 4 o 5 y empezaron a amenazar, tenían armas blancas y me robaron el celular”, dijo. (Lea también: En video quedó registrado nuevo atraco en bus de TransMilenio )



Agregó que fue golpeada por los hombres: “Tengo algunas heridas, tengo puntadas en el cuerpo y algunos morados porque puse resistencia”. Agregó.



Dijo que inmediatamente se bajó del articulado y que no pudo poner la denuncia en la estación porque no había policía. (Lea también: Facultades de la Policía en TransMilenio superan a la seguridad privada: Petro )



“Los ladrones salieron corriendo del bus y salieron corriendo por la autopista. Yo me fui para Héroes porque necesitaba comunicarme con alguien y en el puente peatonal había dos policía y me llevaron a la clínica del Country”, dijo.



Inicialmente el alcalde Gustavo Petro afirmó que no había certeza de que el atraco hubiera ocurrido porque no había una denuncia.



Solo hasta este miércoles una de las víctimas denunció y por esta razón, el mandatario distrital escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente:



Ciudadano atracado en bus transmilenio llamó al 123 a las 19.57 horas cinco minutos después del atraco, ciudadana puso denuncia. A proceder



