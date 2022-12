No habrá cese hasta que ELN no detenga ataques contra civiles, insiste Gobierno

Insistió que con la guerrilla no se ha comenzado hablar aún de aspectos técnicos de un eventual cese el fuego bilateral.



Dijo Restrepo a través de su cuenta en Twitter que ni siquiera de tiempo y plazos se ha tocado sobre la mesa.



El jefe negociador reiteró que no habrá cese bilateral del fuego mientras la guerrilla no pare las hostilidades contra la sociedad civil.



Le puede interesar: ELN anuncia que se declararán tres meses de cese al fuego bilateral.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Por primera vez la Fiscalía y la Guardia Indígena procesarán de manera conjunta a una persona señalada de ser responsable de las amenazas a líderes sociales del Cauca.

Publicidad

-La embajada de Francia en Colombia se mostró preocupada por la Asamblea Constituyente que propone el presidente venezolano Nicolás Maduro y aseguró que la salida a la crisis debe ser concertada.

-El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero negó haber concedido una entrevista al diario chileno La Tercera en la que se refería al diálogo como la única alternativa para superar la crisis en Venezuela.

Publicidad

-El Poder Judicial de Perú anunció que la audiencia de apelación de la prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, será el próximo lunes 31.



Publicidad



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio