No hay delitos de sangre; hay autoridad moral para marcha anticorrupción: Guerra

La senadora uribista María del Rosario Guerra manifestó que en el Centro Democrático, y en su caso particular, sí hay autoridad moral para realizar una marcha contra la corrupción.



“He dicho públicamente que venga donde venga la corrupción hay que rechazarla”, explicó al afirmar que los miembros del partido que estén “involucrados en casos de corrupción deben responder”.



En ese sentido, la senadora manifestó que en “Colombia no hay delito de sangre”, en referencia a los casos en los que se han visto envueltos los miembros de su familia.



“Hace dos años y medio le pedí la renuncia al exgobernador de Sucre Julio Guerra, precisamente por incompetente porque había denuncias de corrupción”, dijo.



De otro lado, el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, expresó que es cínico que Uribe encabece una marcha anticorrupción cuando hay 18 de sus funcionarios presos o investigados.



“De ese gobierno (de Uribe) hay 18 funcionarios, condenados, investigados, prófugos de la justicia por casos de corrupción emblemáticos. Es cínico presentar esa posición”, dijo.



En ese sentido, el senador manifestó que su nombramiento por parte del expresidente en la embajada en Londres fue un requisito para lograr un título en una maestría.



“En 2001 era director de programa presidencial Colombia Joven (…) y apliqué para estudiar una maestría en la Universidad de Georgetown. Me gané una beca y el reglamento de la beca decía que debía regresar a trabajar para la entidad a la cual estaba viculado antes de irme a estudiar. Después de dos años, me presenté al presidente Uribe y le dije que debía cumplir con el requisito y el me nombró en la embajada en Londres”, explicó.



A tres días de la marcha que está promoviendo el Centro Democrático en contra de la corrupción y del Gobierno Santos, el senador Galán arremetió, este martes, en contra del líder máximo de ese partido, el expresidente Álvaro Uribe, y dijo que éste no tiene la “autoridad moral para señalar el rumbo que requiere Colombia”.



