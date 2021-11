"No hay evidencia de que hayan sacado información de la página": director del Dane tras ciberataque

El director del Dane , Juan Daniel Oviedo, aseguró que tras varias investigaciones con diferentes entidades, hoy pueden asegurar que de la página de la entidad no han sacado información en medio del ataque cibernético.

"No hay evidencia hasta el momento de que haya sucedido una extracción de información del DANE, que nosotros guardamos de forma eficiente", enfatizó Oviedo.

En esas revisiones participaron, además de los ingenieros del DANE, entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio , Policía y expertos de empresas privadas que trabajan con la plataforma.

El director comentó que si bien es una situación grave, por ahora no hay información privada que esté vulnerable.

"Haciendo una analogía, si el Dane fuera una casa, digamos que se metieron los ladrones, desorganizaron todo, no sabemos qué están buscando, pero al generar eso hacen que nuestra página no pueda estar disponible, no podemos mostrar la casa desorganizada", ejemplificó el funcionario.

Sin embargo, aunque no se llevaron información, sí borraron algunos respaldos de la página.

"Pero nosotros contamos el respaldo en bases de datos físicas (...) ya tenemos un dataset o conjunto de datos de recuperación que vamos a iniciar en un proceso muy seguro, muy robusto, para poder garantizar secuencialmente la puesta en marcha de la página", explicó Oviedo.

Mientras se implementan esas medidas, el DANE decidió apagar la conexión externa de la página, para fortalecer los controles de seguridad y organizar todas las herramientas que tiene el sitio web.

