No hay excusa para contratar masivamente por prestación de servicios en 2024: Función Pública

En el primer año de Gustavo Petro se crearon unos 12.000 cargos de plantas temporales en entidades públicas. La meta oficial de la entidad es llegar a un total de 100.000 cargos formalizados en lo que queda del Gobierno, reveló a Blu Radio el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique

Una de las apuestas de la administración de Gustavo Petro, desde su llegada al poder, ha sido combatir los contratos por prestación de servicios con el Estado. Según cálculos de las centrales, para 2022 cerca de un millón de personas estaban trabajando con contratos de prestación de servicios sin derecho a garantías laborales como primas, cesantías o vacaciones.

Manrique también se refirió a la polémica instrucción de que solo se firmaran contratos de prestación de servicios a cuatro meses para este año y dijo que se llegó a los acuerdos necesarios.

"Ya no tienen ninguna disculpa para el próximo año. Ninguna entidad pública, ningún jefe de la administración pública tiene ninguna disculpa de no haber adelantado los estudios correspondientes para proceder en forma sistemática y paulatina en la formalización del empleo público. Entonces, por lo tanto, ya no vamos a hablar de cuatro meses", aseguró.

Sin embargo, según actividades de asesoría, consultoría y desarrollo de software, entre otros, que corresponden a proyectos específicos y cuyo objeto no es misional ni permanente podrán contratarse bajo la figura de prestación de servicios.

Las entidades que hagan contratación masiva por prestación de servicios tendrán que dar explicaciones a Función Pública, pero también a los órganos de control, advierte Manrique.

Hay 155 entidades que están en procesos para ampliar sus plantas de personal, pero 543 han recibido asesoría para hacerlo.

