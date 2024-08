No hay gas suficiente para cubrir demanda en el país: Naturgas alerta déficit para 2025

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, reveló que el país se enfrenta a una inminente crisis de suministro de gas. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, explicó que el suministro local no es suficiente para cubrir la creciente demanda de hogares, comercios, vehículos e industrias. Incluso, dijo que, actualmente, los productores no tienen la suficiente cantidad para vender, bajo condiciones de firmeza, el gas que se requiere.

Según detalló, para el año 2025, se espera que el déficit de suministro alcance el 7.5 % de la demanda total de gas. Además, para el año 2026, se estima en, aproximadamente, el 16 %. Esto significa, dijo, que el próximo año se comenzará a experimentar escasez de gas y será necesario importarlo de otros países. En ese sentido, recalcó que la “única manera de garantizar el abastecimiento y suministro del servicio es sumando a fuentes locales gas importado”.

"Necesariamente, porque de la información que presentó el Gestor del Mercado, que es una entidad que recolecta, consolida y publica la información que se requiere para comprar y vender gas, es evidente y que es de conocimiento público que la cantidad de gas que están disponibles para la venta en firme, no son suficientes para cubrir las necesidades de contratación de los dos años siguientes. ¿Eso qué quiere? Para atender la demanda esencial que es hogar, comercio y vehículos y la demanda industrial, los distribuidores tienen que comprar gas a los productores a través de contratos que garantizan la entrega de cantidades fijas durante el tiempo que se pacta", indicó.

Murgas también se refirió a las declaraciones del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien hace unos días había asegurado que contemplaban la importación de gas para consumo residencial; respondió que las cifras demuestran claramente la necesidad que hay y es “la realidad”. Insistió en que esta situación “obliga” a importar.

En cuanto a la cantidad de gas natural importado actualmente, Murgas aseveró que se hace, desde 2016, exclusivamente para respaldar la generación eléctrica en casos de fenómeno de El Niño. Esta importación está destinada exclusivamente a tres plantas térmicas en la costa, según aclaró. El resto de la demanda nacional de gas, incluyendo la residencial, vehicular, comercial e industrial, “nunca ha dependido de gas importado”.

La capacidad adicional de estas plantas térmicas podría cubrir aproximadamente el 13 % de la demanda nacional, añadió. En este punto, dijo que es necesario que el Ministerio expida un decreto que “ajuste las reglas de comercialización de este gas importado” para que pueda ser utilizado en el marcado.

Murgas también habló de las alternativas presentadas hasta por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre la posibilidad de importar gas de otros países, como Estados Unidos, donde se están utilizando técnicas de fracking para extraer gas. Señaló que es irónico que Colombia haya cerrado la puerta al fracking en el país y ahora esté considerando importar gas extraído con esta misma técnica.

"Es una paradoja porque, de hecho, lo que nos tiene justamente en esta situación es no haber desarrollado los proyectos de fracking o de yacimientos no convencionales, como lo conocemos, en el momento en el que teníamos los contratos asignados, la selección de compañías como Conoco Phillips y Exxon Móvil, que tienen altos estándares técnicos, ambientales, músculos financieros, experiencia. Tampoco desarrollamos los proyectos piloto de investigación, que fue una idea que surgió para poder evaluar los riesgos que se avizora en términos de uso de agua y demás y, no se realizaron porque no se expidieron las licencias ambientales para poderlos desarrollar. Y llegamos a un Gobierno en el que se le puso la lápida al desarrollo de estos proyectos", puntualizó.

A pesar de las dificultades y los desafíos que implica el fracking, Murgas consideró que evaluar esta opción nuevamente podría ser una alternativa para recuperar la autosuficiencia en el corto plazo y evitar depender de importaciones de gas.