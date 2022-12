No hay nada raro detrás del apoyo de La U a la reforma política: MinInterior

“Los partidos no acaban hasta que se termina el tiempo”, así dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al referirse a la aprobación de la reforma política en la plenaria del Senado, convocada el domingo.

De acuerdo con la ministra, la decisión cierra con “broche de oro” esta legislatura, pese a que para su aprobación se retiraron algunos partidos de oposición.

“El viernes pasado Cambio Radical había manifestado que no estaba de acuerdo con terminar el trámite de la reforma política. Sin embargo, el Centro Democrático, conservadores, liberales y de La U se quedaron y la reforma pasó”, añadió.

Gutiérrez, de otro lado, desestimó las críticas que indican que hubo “mermelada” para el Partido de la U para que, finalmente, terminara apoyando la iniciativa.

“Eso lo dicen quienes quieren destruir el valor de lo que pasó ayer. El valor de lo que ocurrió ayer es que vinieron todos los partidos, se hicieron los debates y se ganó en franca lid. El hecho que un partido pierda trata de enlodar a los demás”, añadió.

En ese sentido, la ministra señaló en que no hay nada raro detrás del apoyo de ese parido, en respuesta a los rumores que indican que el nuevo director de la Esap, es cuota política del senador de esa colectividad Roy Barreras.

“Eso es una calumnia, eso no es cierto. (…) No es cierto y no sé si ya lo cambiaron o no (al director). No tengo idea porque eso no me corresponde a mí”, enfatizó.

