No he ni ofrecido ni comercializado medicamentos: ministra de Ciencia y Tecnología

Luego de la polémica que se armó en contra de la nueva ministra de Ciencias y Tecnología, Mabel Torres, en torno a la supuesta recomendación de consumir un producto a base de un hongo llamado ‘Ganoderma’, la alta funcionaria se pronunció al respecto.

“En ningún momento he planteado de manera simplista que esta especie sea la cura contra el cáncer. No he ofrecido un medicamento, ni muchos menos lo he comercializado (…). He observado rigurosamente los protocolos de ética establecidos para la experimentación científica en general”, dijo Torres por medio de un comunicado.

Asimismo, Torres aseguró que tiene una responsabilidad con la ciencia colombiana y por consiguiente debe ser un ejemplo de legalidad.

“En mi trayectoria como científica he cumplido con los procedimientos propios del método científico, lo que incluye fases de observación, hipótesis y experimentación como lo prueban los documentos elaborados en los laboratorios en donde he sido investigadora”, afirmó.

“Como ministra me corresponde, por deber y por convicción, impulsar el desarrollo de la CTeI en todas las áreas del conocimiento, entre ellas, el de la investigación básica y aplicada en áreas estratégicas como la bioeconomía”, concluyó.

