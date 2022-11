No hubo 'chuzadas' a la Corte Constitucional, dice Fiscalía

La Fiscalía reveló este martes que no hubo interceptaciones ilegales a los magistrados de la Corte Constitucional, en respuesta a una denuncia que en ese sentido habían hecho hace unas semanas desde el alto tribunal.

“No existen ni han existido interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional. Esto se confirmó a través de evaluaciones técnicas de la Fiscalía y de la verificación con operadores de telefonía celular”, dijo Fabio Espitia, coordinador de fiscales ante ante la Corte Suprema de Justicia.

Desde la semana pasada, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, explicó que desde el 7 de febrero investigaban una intención que tenían dos personas -que estaban siendo interceptadas por la Fiscalía por un caso de corrupción- de chuzar ilegalmente a los magistrados de la Corte Constitucional.

Añadió que la finalidad de esas personas era el desprestigio de los magistrados, pues buscaban era extorsionarlos para que los beneficiaran con una tutela que, al parecer, interpusieron entre el 7 y el 14 de febrero. Sin embargo, nunca hubo una sola prueba de que lo hubieran hecho.

Finalmente, este martes, la Fiscalía reportó que no lo hicieron. No solo a través de pruebas técnicas hechas por el CTI, sino porque los operadores de telefonía celular les respondieron que los números de los magistrados no fueron objeto de desviación de llamadas denominadas chuzadas ilegales.

