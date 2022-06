No hubo compromiso del Gobierno con la Unidad de Búsqueda: directora Luz Marina Monzón

Este jueves, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas presentó el plan nacional para los próximos siete años, en dicho documento se explica cómo y dónde se va a desarrollar la búsqueda de las 102.000 víctimas de desaparición en Colombia en el marco del conflicto armado.

Hasta el momento la unidad tiene la cifra de 102.000 personas desaparecidas, 8.000 de ellas nunca habían sido reportadas en ninguna institución del Estado, por lo que se considera que hay un subregistro en la cifra y las víctimas aún podrían ser más.

Publicidad

Sin embargo, tras el lanzamiento del plan nacional, la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, se refirió al apoyo de este gobierno a la entidad para realizar su trabajo y aseguró que no hubo un verdadero compromiso para trabajar articuladamente con la entidad.

“No hay un gran compromiso y no lo ha habido a pesar de haberse exigido y, esto pasa no solamente por los recursos, pasa también y sobre todo por priorizar en la agenda del diálogo político que facilite la articulación y un diálogo de alto nivel, que la dirección de la unidad no ha podido tener con ninguno de los miembros del gobierno colombiano”, señaló Monzón.

Le puede interesar:

En el lanzamiento también estuvo presente Juliette de Rivero, representante en Colombia de la alta comisionada de ONU para los derechos humanos , y explicó que es muy importante que el Estado avance en la búsqueda de los desaparecidos.

Publicidad

“El plan es de la Unidad de Búsqueda, pero debe haber una política pública de búsqueda de personas desaparecidas para poder articular a todas las instituciones del Estado y las organizaciones que se dedican también a la búsqueda; tienen mucho conocimiento para aportar y así el Estado tendrá una verdadera política de búsqueda”, recalcó Rivero.

Escuche aquí el podcast de Cómo como: le contamos cómo perder grasa rápidamente