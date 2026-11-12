“No hubo ningún tipo de negociación”: Gobernador de Arauca sobre liberación de agentes del CTI

La liberación de Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que permanecieron secuestrados durante cerca de 18 meses por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue recibida con alegría por las autoridades y la población de Arauca. El gobernador del departamento, Renson Martínez, en Meridiano Blu, destacó la importancia de su regreso y expresó su solidaridad con las familias que esperaron durante todo este tiempo.

“Compartimos esa alegría no solo con la familia sino con todos los araucanos y con todos los colombianos que fueron solidarios durante estos cerca de 18 meses en los cuales estuvieron secuestrados estos dos funcionarios”, manifestó el mandatario.

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Liberación fue presentada como un gesto humanitario

Al referirse a las circunstancias que permitieron la liberación, Martínez señaló que diferentes instituciones, organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo y la Diócesis de Arauca participaron en las gestiones para conseguir la entrega de los funcionarios.

El gobernador aseguró que no tiene conocimiento de negociaciones distintas a la insistencia institucional y familiar para lograr un desenlace humanitario.



“No tengo ninguna información que corresponda a ningún tipo de negociación distinto, en este caso, a un gesto humanitario”, afirmó.

Funcionarios presentaban problemas de salud

Sobre las condiciones en las que regresaron Pacheco y López, el mandatario indicó que ambos habían presentado dificultades de salud durante el cautiverio. Por esta razón, señaló que deberán cumplirse los protocolos médicos correspondientes antes de conocer su estado físico.

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“Esperamos que muy pronto podamos tener el mejor dictamen médico de parte del estado de salud de tanto Jesús Antonio como de Rodrigo Antonio”, expresó.

Asimismo, explicó que, después de las evaluaciones y los protocolos establecidos por los organismos internacionales, podrán reincorporarse y reencontrarse plenamente con sus familiares y amigos.

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Gobernador pidió garantizar la liberación de María Camila Pantoja

Martínez también se refirió al secuestro de la subteniente María Camila Pantoja y manifestó que esperan que el grupo armado respete su vida y permita su pronta liberación.

Frente a las hipótesis sobre un posible traslado hacia Venezuela, indicó que respeta la información de inteligencia del Ejército y que ahora corresponde al Gobierno nacional continuar con las estrategias para conseguir su regreso.

“Lo más importante es que el día que se pueda lograr la liberación ocurra lo mismo que hoy con Jesús Antonio y Rodrigo Antonio, que pueda regresar nuestra oficial sana y salva”, concluyó.

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Escuche la entrevista completa acá: