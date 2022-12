No mandamos candidata al reinado de Trump sino a Miss Universo: Raimundo Angulo

El presidente del Reinado Nacional de Belleza de Colombia, Raimundo Angulo, respaldó la posición de la Miss Universo Paulina Vega con respecto a las declaraciones de Donald Trump y aseguró que enviarán candidata al reinado, pues es algo más que el polémico candidato presidencial, pese a ser el socio mayoritario (Lea también: Donald Trump dice que ganará el voto latino en presidenciales en EE.UU. ).



“No vamos a mandar candidata al reinado del señor Trump, enviaremos a Miss Universo, él es socio del reinado, la organización de Miss Universo tiene un representante legal que es con quien tenemos las relaciones”, enfatizó Angulo.



Teniendo en cuenta que México, Costa Rica, Panamá, Salvador y Nicaragua ya anunciaron que no enviarán candidata para Miss Universo por las declaraciones de Trump, dijo que la organización colombiana defenderá la dignidad de los latinos de otra manera.



“Nosotros somos partidarios de que las dignidades se defienden adentro, si esa organización tuviera la misma posición de Trump, no tendríamos nada qué hacer. Nosotros estaremos en el Concurso de Miss Universo”, agregó (Lea también: “Soy muy rico”: Trump minimiza pérdidas por declaraciones racistas ).



Finalmente, el presidente del Reinado Nacional de Belleza aseguró que la decisión de seguir enviando candidatas a Miss Universo no tiene intereses económicos ni es por miedo a que se acabe el evento en Colombia.



“Si no enviamos candidata a Miss Universo, no se acaba señorita Colombia porque nosotros seguimos siendo los fuertes en la elección y lo que significa la elección de señorita Colombia. No nos pasa nada”, finalizó.



Cabe recordar que Vega descartó renunciar a la corona luego de que el estadounidense Donald Trump, copropietario del concurso de belleza, la llamara "hipócrita" por criticar los comentarios del multimillonario contra la comunidad mexicana (Lea también: Concurso de Belleza respalda a Miss Universo en postura contra Donald Trump ).



La actual Miss Universo había dicho la semana pasada que consideraba "injustos e hirientes" los comentarios de Trump, quien, al anunciar su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos, dijo que México enviaba a su país "drogas, crimen y a sus violadores".



Con AFP