No me justifico pero clamo justicia: hombre condenado por robar chocolatinas

En entrevista exclusiva con Blu Radio, Luis Augusto Mora Ferrer, un hombre condenado a 12 años de prisión en la cárcel La Picota por haber robado chocolatinas, relató la historia que lo llevó a cometer este hecho, calificado como un delito por las autoridades, el cual asegura que no justifica pero tampoco está de acuerdo con la reclusión.



“Yo sé que lo que he hecho es imperdonable a los ojos de la ciudadanía. En estos últimos 15 meses de la condena he querido preguntarle a la sociedad dónde está el daño detrás de una intención, que sé que estuvo mal, pero poner a un ciudadano tras la rejas doce años sin el beneficio de la acumulación, no le encuentro razonamiento. Un ciudadano toma un vehículo, mata cuatro seres humanos y le dan casa por cárcel y a mí me están negando todos los beneficios”, expresó (Lea también: El ‘ladrón de chocolatinas’ enfrenta su octava condena por el mismo hecho ).



Mora nació en Colombia y a los 5 años de edad lo llevaron a vivir a Estados Unidos donde hizo su vida, estudió Contaduría en una de las mejores universidades y conformó una familia. Regresó al país para montar un Call Center, pero al poco tiempo atravesó una situación dolorosa que como confiesa “no supe cómo acudir a un auxilio de ayuda”. Su hija murió a los 17 años tras ser desconectada de estado de coma, lo cual asegura lo llevó a caer en los vicios de las drogas y el alcohol, y a buscar refugio económico en la venta de chocolatinas que robaba.



“Por secuelas de los sentimientos familiares me caí en el vicio conocido como las drogas. No tuve otro escape y el llamado vicio me sobrecaminaba”, manifestó, añadiendo que robó entre 3 y 4 veces al día diferentes súpermercados durante 15 meses (Lea también: “Lo condenaron a pesar de ser un enfermo”: abogado de ladrón de chocolatinas ).



Por este hecho la Policía ordenó su captura que se efectuó el pasado 21 de marzo de 2014 en un CAI de Chapinero. Mora, conocido como “el ladrón de las chocolatinas”, ha pedido que se absuelva o rebajen su pena pero los jueces se han negado.