“No me parece mala idea negociar con Nicaragua": Carlos Arrieta, exagente de Colombia ante La Haya

Carlos Gustavo Arrieta, exagente de Colombia ante La Haya en el litigio marítimo con Nicaragua, reconoció en diálogo con Mañanas Blu que no le parece una mala idea que el presidente Gustavo Petro se siente a negociar algunos temas con el mandatario del país centroamericano.

"El presidente puede decir yo negocio con Nicaragua, es una decisión puramente política. Con base en mi experiencia, no me parece mala idea que se negocien, no solo los derechos de pesa, que es el más fácil de todos", señaló Arrieta.

"La protección ambiental de la zona es absolutamente crucial para esa parte del Caribe y el ajuste de algunos límites fijados por la sentencia del 2012", comentó, por otra parte, en referencia a los que serían los puntos más complicados de negociar con el país centroamericano.

Arrieta defiende el proceso durante el fallo de 2012

"Fue un proceso muy bien manejado, perdimos, pero no por una mala defensa. Al menos hace 100 años se sabía que el meridiano 82 no era límite de Colombia", indicó, mientras tanto, en referencia al fallo de La Haya de 2012.