No me puedo referir a conversaciones recibidas bajo reserva: Néstor H. Martínez

En entrevista con Noticias Caracol, el fiscal general se defendió por no haber denunciado las irregularidades que le reveló Jorge Enrique Pizano.

“Yo no puedo hacer referencia a conversaciones recibidas bajo reserva profesional”, dijo el fiscal General Néstor Humberto Martínez en entrevista con Noticias Caracol.



La investigación por las muertes del testigo clave en el caso Odebrecht, Jorge Pizano, y de su hijo Alejandro se convirtieron en un caso de interés nacional y prioritario para las autoridades. Los investigadores tratan de establecer cómo llegó el cianuro a la botella de agua que bebió el hijo del testigo y si hubo manos criminales.

Este miércoles el Hospital de Facatativá ordenó la necropsia al cuerpo de Pizano porque no había claridad sobre su muerte, ocurrida el pasado jueves 8 de noviembre, pese a que en un primer momento una autopsia clínica realizada por su EPS arrojó que el deceso ocurrió por un paro cardiaco fulminante.

Pero todo cambió este sábado luego de que Alejandro falleciera viajar desde el exterior para el sepelio de su padre y consumiera cianuro que estaba en una botella de agua saborizada en el escritorio de su progenitor.

Por eso, la Fiscalía trata de establecer Jorge Pizano también ingirió el veneno antes de su muerte. Para eso, el ente investigador tiene bajo custodia varios elementos de su casa.

Sobre este caso, en entrevista con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, el fiscal Néstor Humberto Martínez habló sobre las revelaciones hechas por el propio Jorge Pizano relacionadas con inconsistencias en contratos de la Ruta del Sol II.

En referencia a las grabaciones de Noticias Uno, en que revelan conversaciones de Jorge Pizano con Néstor H. Martínez cuando este le mostró al hoy fiscal (entonces abogado de Corficolombiana, socia nacional de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol II) una serie de irregularidades, Martínez dijo que Pizano lo invitó a esa reunión para pedirle el favor de llevarle “unos papeles a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo oficié en esa reunión como amigo personal de Jorge Enrique”.

Pero ante la pregunta de por qué no denunció los hechos ante autoridades competentes, el fiscal explica que Pizano “no tenía certeza de que eso fuese un delito de corrupción”, como se escucha en las grabaciones, por lo que dijo que “uno no puede ir ante las autoridades a decir ‘mire, averigüen esto que puede ser o no puede ser’”.

“No me quiero abrigar en una razón jurídica, que es que en Colombia los particulares no están obligados a denunciar -no hay delito de omisión de denuncia”, agregó.

“Jorge Enrique (Pizano) descubrió que había unos contratos que no tenían fundamento, eso es inobjetable, pero él no sabía para dónde iba el dinero y cuando usted va a denunciar tiene que ir a decir ‘el dinero va para esta parte’, porque ahí es cuando se cometió el delito. Eso nunca se supo, Jorge Enrique en ese momento no lo sabía. Hoy, cuando la Fiscalía descubrió todo el entramado de corrupción de Odebrecht, incluidos esos contratos, ya sabemos que eran coimas”, agregó el fiscal.

Vea la entrevista completa en audio y video adjuntos.

