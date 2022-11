No activar

No necesitamos que el imperio nos regale nada: Fidel Castro El expresidente cubano Fidel Castro afirmó que Cuba no necesita que "el imperio" le regale nada y que el pueblo de este "noble y abnegado país" no renunciará "a la gloria, los derechos y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura".