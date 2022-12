No permitiremos que nos traten como a delincuentes comunes: Farc

Además, no hubo ni una sola palabra relacionada con el anuncio del presidente Santos de prorrogar la suspensión de bombardeos a sus campamentos.



Las declaraciones fueron entregadas por alias ‘Pablo Catatumbo’, quien añadió que “dentro de los términos en el protocolo 2 de los acuerdos de Ginebra

Las FARC rechazaron hoy que, como parte de un eventual acuerdo de paz, la guerrilla se someta a mecanismos de justicia diseñados para "bandas criminales" y reclamaron la aplicación del Protocolo II de Ginebra, referido a "conflictos internos" entre Fuerzas Armadas del Estado y fuerzas disidentes.



"A los delincuentes comunes no se les aplica el Protocolo II de Ginebra, como a los rebeldes no se les puede dar el tratamiento que se ha diseñado para bandas criminales, ni el derecho penal del enemigo", afirmó la insurgencia en un comunicado leído a la prensa por "Pablo Catatumbo", alias de Jorge Torres Victoria.



Los equipos negociadores del Gobierno de Colombia y las Farc iniciaron hoy un nuevo ciclo de los diálogos de paz en La Habana, centrados en el punto de la reparación de las víctimas, asunto que incluye el delicado tema de la justicia transicional, en la que la que las partes no se ponen de acuerdo.



"Refiriéndose al proceso de paz, ha dicho el presidente Santos que la justicia es el problema. Y sí que es un problema de corrupción, de impunidad y degradación moral, que arrastra consigo la crisis de credibilidad del régimen en su conjunto", precisó.



La guerrilla reiteró hoy su postura de rechazo de penas de cárcel para integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), amparados en el derecho a la rebelión y la naturaleza política de sus delitos.



"Si bien ha habido conductas que pueden ser imputables dentro del esquema de la definición del Protocolo II, lo cierto es que no son las FARC las responsables de esta tragedia iniciada por las élites mezquinas que impusieron el terror para mantener sus privilegios", precisó Catatumbo.



El guerrillero recriminó al Gobierno extender por una "opinión pública manipulada", la idea "electorera y tergiversada de la paz sin impunidad", que sólo alude a "la guerrilla para someterla, sin mirar para nada a los verdaderos determinadores de la victimización, que son las élites de poder".



"Ya es hora de exigir con vehemencia que se abran los archivos y se discuta de cara al país el asunto de la responsabilidad del Estado", subrayó.



Catatumbo también se refirió a la "formidable" marcha por la paz que se produjo ayer en varias ciudades de Colombia, "más de un millón de almas en el país que encendieron en el corazón la llama de la reconciliación y exigieron los cambios que propicien la justicia social".



"Apoteósica fue la presencia de la juventud, llena de rebeldía, con el fuego esperanzador de su audacia y de su alegría, desbocadas en las calles de Bogotá, exigiendo la transformación del país", dijo.



EFE.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El próximo 16 de abril comenzará el juicio contra la ex contralora Sandra Morelli.



-Se siguen confirmando encuentros bilaterales del presidente Juan Manuel Santos en el marco de la Cumbre de las Américas.



-En el bunker de la Fiscalía esta mañana es esperado el gobernador de Cundinamarca para rendir interrogatorio.



-Se presentaron ya las primeras renuncias al Centro Democrático luego de que el partido del expresidente Uribe expresara su respaldo a una eventual candidatura de Angelino Garzón a la Alcaldía de Cali.



-Fue reestablecido el servicio del Metro de Medellín para las seis estaciones del sur del Valle de Aburrá. Estuvo casi dos horas suspendido, debido a un caso de suicidio que se registró en la estación Envigado.



-Dos personas perdieron la vida esta mañana en un accidente de tránsito que se presentó en la vía Tunja - Bucaramanga.



-La empresa Electricaribe reportó pérdidas por 140 mil millones de pesos, debido a al robo de energía en la región Caribe.



-Los presidentes de Estados Unidos y Cuba hablaron telefónicamente, en medio de la expectativa en torno a un posible encuentro formal en el marco de la Cumbre de las Américas.



-Ninguna de las supuestas 10 millones de firmas recolectadas por el gobierno de Venezuela para protestar contra Estados Unidos en el marco de la Cumbre de las Américas viajó a panamá.



-En Cartagena se registró una emergencia de salud por cuenta de una sustancia química arrojada sobre un cuerpo de agua.



-Un hombre que recorre todo el país llevando un mensaje de paz fue atacado a machete para robarlo. El caso ocurrió en el municipio de San Gil en Santander.



-Dos hombres asaltaron una iglesia en Pitalito, Huila y se robaron todo el dinero que habían recogido durante la Semana Santa.



-Un viaje a Panamá junto con su asistente en las últimas horas, tiene nuevamente en enredos al rector de la Universidad Industrial de Santander, luego del escándalo esta semana por la compra de un vehículo de lujo por 150 millones de pesos.



-Crecen los rumores en torno a la posibilidad de que Hillary Clinton lance su campaña presidencial este fin de semana.



-Hay tensión esta mañana en el oriente medio luego de que soldados israelíes asesinaran a un palestino en Cisjordania.



-July Paola Salas, la mujer que se coló en Transmilenio diciendo que trabajaba en la administración distrital, deberá rendir cuentas esta mañana ante el Idipron.



-A esta hora se mantienen las complicaciones en las vía de Bogotá por cuenta de manifestaciones en contra del cobro del impuesto predial.