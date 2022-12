No podemos dar por sentado que llegaremos al acuerdo final: Santos

Durante el evento “The Oslo Forum Network of Mediators”, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que quedan “inmensas” dificultades por delante en el proceso de paz y aceptó que aunque ha habido avances luego de casi tres años de negociación, no se puede dar por sentado que se llegará a un acuerdo final.

Sin embargo, reiteró que continuará haciendo todo lo posible para terminar el conflicto en el menor tiempo posible. (Lea también: Santos espera que Farc cumpla con entrega de menores de 15 años )

También se refirió a la implementación de la justicia transicional. Dijo que no hay certeza de que haya éxito en el empeño de implementar este tipo justicia. No obstante manifestó que “si lo tenemos, podremos convertirnos en un modelo sobre cómo hacer realidad la justicia en una negociación de paz”.

Al foro asiste Børge Brende, ministro de Relaciones Exteriores noruego, país garante de los diálogos de La Habana, quien dijo a los asistentes de varios países del mundo que “resulta inevitable buscar una solución intermedia entre la paz y la asunción plena de responsabilidades”. Reiteró que el objetivo será “alcanzar el máximo grado de justicia que permita lograr la paz y construir un sistema que a su vez permita la mayor asunción de responsabilidad posible dentro de una transición a la paz”. (Lea también: El papa le pidió a Santos perseverar para alcanzar la paz )

Por otra parte, el canciller Brende reiteró el llamado a las partes a terminar más de cincuenta años de guerra. “sería un éxito lograr la paz y demostrarle al mundo que la paz es posible si hay disposición política”.

Santos se reunió más temprano en la mañana con Erna Solberg, Primer Ministra Noruega con quien conversó sobre el proceso de paz, el papel de las mujeres en la negociación, la reparación a las víctimas y el cambio climático”. (Lea también: El papa Francisco aún no tiene una fecha precisa de su visita a Colombia )

Solberg, pidió a las Farc cesar los ataques perpetrados en las últimas semanas tras el fin del cese el fuego unilateral. “La población civil siempre es la más afectada en los conflictos y el llamado es a que aceleren los diálogos y se sienten en la mesa con un objetivo claro: no herir más a la población civil”.

Con este foro y una reunión bilateral con Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, el mandatario terminará una gira de siete días por Europa en la que el tema principal fue el proceso de paz. Santos se va logrando el apoyo de la comunidad internacional, el respaldo internacional del papa Francisco y la aprobación de un fondo fiduciario para el posconflicto.