No pretendo que se cierren los canales de descanso y diversión: Rubén Salazar

pues los tiempos han cambiado y ya no se celebra la fe como antes, sino que ahora se toma de “pachanga”.



Explicó que no quiere que se acabe el descanso en Semana Santa, sino que busca que sea aprovechado para la reflexión del ser humano.



“No pretendo que se cierren todos los canales de descanso, paseo y diversión, lo que quiero es que no se aprovechen los tiempos de gracia”, explicó.



Según el cardenal Salazar, la Semana Santa es un momento importante “para interrogarnos sobre nosotros mismos, para volver a tomar conciencia sobre el sentido de la existencia”, por lo que no solo se debe entender esta época como de descanso y diversión.



“Quienes pueden descansar, les hago una invitación a que hagan un esfuerzo de meditación y reflexión para que empiecen a tomarse más en serio su existencia”, agregó.



El arzobispo de Bogotá recordó que el Jueves Santo se celebra la última cena y el lavatorio de los pies; el Viernes Santos la muerte del Señor; y el Domingo de Resurrección es “una manera analítica, paso por paso, de lo que celebramos permanentemente en la vida”.