No pude decirse que un joven pobre que protesta es delincuente o terrorista: Ingrid Betancourt "Los colombianos podemos ponernos en la tarea de decir no a la polarización. Aspiro a que haya en el país una fuerza de unión no mesiánica, no de personalismos, no de egos", dijo la excongresista en El Radar con Ricardo Ospina.