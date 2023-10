No puede haber ministros tirándose codo: Petro pide unidad a gabinete para soluciones en el Pacífico

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a su equipo de Gobierno a trabajar unido para buscar soluciones a las diferentes problemáticas que se viven en Nariño y en toda la costa Pacífica. El mensaje lo transmitió durante una sesión del Gobierno Escucha que se realizó en Tumaco.

Además, dijo que se debe trabajar en obras de impacto que transformen el territorio y no solo en medidas pequeñas o transitorias.

“Cada ministerio diciendo es que voy a mostrar que cambié las latas de una casa. Entonces no estamos apuntando al centro de la transformación del territorio, no estamos haciendo paz ni creando justicia social, ni haciendo ningún cambio. Estamos construyendo burocracia y eso no sirve”, les advirtió el mandatario a sus funcionarios.

“Para la reunión aquí del litoral pacífico aquí el Gobierno tiene que llegar listo es con las baterías de la transformación social y económica del territorio. Si no, toca esperar el próximo gobierno o quien sabe cuál Gobierno para poderlo hacer y es este gobierno el que tiene las esperanzas depositadas para hacer ese cambio”, enfatizó el jefe de Estado.

A su vez, fue contundente en el llamado de atención: “Si no hay una política ambiental, si no hay una política de transformación industrial de la producción agraria que se pueda tener en el territorio. Entonces, yo quiero a mi gabinete alrededor de este tema. Eso no lo hace un ministro solo, eso lo hace el equipo”.

“No puede haber ministros tirándose el codo con el otro ministro porque no hay equipo. El equipo fundamental. Entonces, Felipe (Tascón), para que se tengan cuenta que estamos en la región que fue durante muchos años la región cocalera más grande del mundo. Eso no es una estigmatización, es un problema”, concluyó.

