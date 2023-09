No recibimos plata, nos recomiendan la justicia ordinaria: víctima de presunta estafa fiduciaria

Hugo Roa, inversionista de la parte comercial de BD Bacatá, uno de los proyectos que hacen parte de la presunta estafa inmobiliaria a través de derechos fiduciarios en varias ciudades del país, contó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, su situación particular como víctima del caso denunciado el pasado jueves.

Según explicó Roa, "semestralmente la fiduciaria está obligada a enviar unos informes para contar cómo va financieramente el proyecto, pero nunca incluyen datos financieros, estado de balances y pérdidas", pese a que "en varias oportunidades (han preguntado" por esa información.

"Nos dirigimos a delegatura de fiduciarias y nos dijo que no se le puede hacer un seguimiento de ley como se le hace a una acción de una empresa o un CDT y nos recomendó acudir a la justicia ordinaria en una demanda civil que ya tenemos instalada", explicó.

"Nos decían que como no éramos BDB Promotores, que ya murió jurídicamente, no nos daban esa información, entonces mensualmente no sabemos cuánta plata entra al arca de la fiduciaria y cuánta se gastan, si se pagaron las acreencias, se hacen los mantenimientos... Nunca estamos enterados de ese tema financiero, esa es una rendición de cuentas que nos está debiendo la fiduciaria", acotó la víctima del caso expuesto en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el pasado jueves.

"Desde 2017 que abrió operaciones el centro comercial debíamos recibir rendimientos progresivos en la medida que se fueran arrendando los locales", explicó la víctima, detallando que "ningún administrador ha logrado superar el 39 % de arriendo de esos locales, ni antes ni después de pandemia", por lo que aún no ha comenzado a ver rentas de su inversión.

"Las cuentas nunca nos las muestran. Hay arrendados unos 12 locales, pero nunca se ha llegado a la administración óptima que nos garantice que todos los locales estén arrendados y hay cartera morosa de los pocos locales arrendados, eso agrava la situación, porque los mantenimientos no se hacen. Todo es una bola de nieve", añadió.

