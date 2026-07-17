“No reconozco a De La Espriella en su legitimidad, pero sí en su legalidad”: Iván Cepeda

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dejó clara la estrategia que asumirá la oposición durante el nuevo periodo legislativo al asegurar que reconoce la legalidad del presidente electo Abelardo de la Espriella, pero no su legitimidad política. En entrevista con Camila Zuluaga, en Mañanas Blu, el congresista afirmó que liderará una oposición tanto dentro como fuera del Congreso, basada en la defensa de la Constitución y en mecanismos de desobediencia civil frente a decisiones que, a su juicio, vulneren el orden constitucional.

Durante la conversación, Cepeda reiteró que acepta el resultado oficial de los escrutinios y la credencial otorgada por las autoridades electorales, aunque insistió en que mantiene profundas diferencias con el nuevo mandatario.

"Yo no reconozco al presidente en su legitimidad... He reconocido un resultado y lo van a posesionar, pero sí en su legalidad", sostuvo el senador.El dirigente explicó que, desde su perspectiva, existe una diferencia jurídica y política entre la legalidad de una elección y la legitimidad de quien ejercerá la Presidencia de la República.

La desobediencia civil como mecanismo de oposición

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el anuncio de una estrategia de desobediencia civil, concepto que Cepeda insistió en desligar de cualquier llamado a la violencia.

Según explicó, esta figura será utilizada únicamente frente a decisiones que considere contrarias a la Constitución, particularmente aquellas relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.



"Lo que no voy a hacer es obedecer órdenes, medidas o decisiones que yo considere riñen con la Constitución y con la ley. Eso sí sería deshonesto", afirmó.Cepeda sostuvo que el Pacto Histórico utilizará simultáneamente los mecanismos institucionales, como acciones ante las altas cortes, debates de control político y proyectos legislativos, sin renunciar a las movilizaciones ciudadanas.

Haremos control político, presentaremos acciones de inconstitucionalidad, pero al lado de eso, y complementariamente, vamos a desobedecer puntualizó.

Defensa del Acuerdo de Paz

El senador señaló que una de las principales líneas rojas de la oposición será cualquier intento de modificar o desmontar el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Como ejemplo de las acciones que podrían derivar en desobediencia civil, mencionó un eventual desmonte de la implementación del acuerdo.

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"El día de mañana el señor De La Espriella intenta acabar con el acuerdo de paz, nos vamos a rebelar contra eso porque es inconstitucional", aseguró. Cepeda recordó que varios de los compromisos del proceso de paz quedaron incorporados a la Constitución mediante actos legislativos, razón por la cual considera que cualquier modificación tendría repercusiones constitucionales.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

Un "gabinete alternativo" para responder al Gobierno

Otro de los anuncios hechos por el dirigente del Pacto Histórico fue la conformación de un equipo que responderá políticamente a las decisiones del nuevo Ejecutivo. Aunque rechazó el término "gabinete en la sombra", explicó que se tratará de una instancia integrada por dirigentes políticos y expertos encargados de evaluar las políticas públicas del Gobierno.

"No soy muy amigo de la expresión 'en la sombra'; va a ser a la luz, muy transparente", explicó.Según indicó, esta instancia no solo ejercerá control político, sino que también formulará propuestas alternativas en distintas áreas de gobierno.

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Niega fracturas dentro del Pacto Histórico

Durante la entrevista también respondió a las versiones sobre una supuesta división interna dentro del progresismo tras la derrota electoral. Cepeda rechazó que exista una fractura en el movimiento y aseguró que el Pacto Histórico continúa siendo la principal fuerza de oposición en Colombia.

"No hay fragmentación ninguna. Somos una fuerza cohesionada, coherente y sólida", afirmó.El senador argumentó que los más de 12 millones de votos obtenidos por su sector representan una base política suficiente para ejercer una oposición robusta durante los próximos cuatro años.

Diálogo con otros partidos

Pese a las diferencias ideológicas, Cepeda no descartó construir acuerdos con otras colectividades representadas en el Congreso, incluido el Centro Democrático, si existen coincidencias en determinados temas legislativos.

"No estamos cerrados a ningún diálogo político... Vamos a tener diálogos con todas las fuerzas políticas y buscaremos decisiones que vayan en la dirección de lo mejor para el pueblo colombiano", manifestó. El excandidato indicó que en las próximas semanas se definirá el tamaño de la bancada opositora, una vez otros partidos determinen oficialmente su posición frente al nuevo Gobierno.