No sabemos la razón por la que policías habrían disparado en Tumaco: Defensoría

La Policía Nacional suspendió a cuatro uniformados que, al parecer, dispararon contra los manifestantes en la masacre de Tumaco el pasado jueves que dejó seis campesinos muertos.



El vicedefensor del Pueblo, Jorge Calero, es uno de los funcionarios que viajó hasta el departamento de Nariño a investigar la razón por la que los uniformados al parecer habrían disparado y los hechos exactos que sucedieron en el lugar.



Según el vicedefensor, cuando ocurrió el homicidio de 6 personas, viajó a recibir testimonios, evaluar los videos y fotografías entregados, con lo que quedaría desmentida la primera versión de la Policía, según la cual se habrían lanzado cilindros bomba.



“La Defensoría del Pueblo en la visita in situ no encontró evidencia de que hubiesen cráteres u orificios por esquirlas o explosivos en el territorio.



A simple vista no se observó ninguna evidencia de que se hubieran activado tatucos o explosivos contra la Policía”, enfatizó.



En ese sentido, dijo que hasta el momento no hay una explicación a los mencionados disparos de la Policía.



“No hay motivos por los cuales hubo esa acción de la Policía, esto será objeto de la investigación que se adelante en la Fiscalía y la Procuraduría, lo cierto es que, a partir de los testimonios, se manifestó que algunos miembros de la Policía Antinarcóticos fueron los que usaron las armas para atacarlos. No se conocen las razones”, añadió el vicedefensor.



Calero finalizó confirmando que sí hay presencia en la zona de la disidencia de las Farc, pero que en el día de los hechos no hubo presión de grupos criminales.



Como si fuera poco, la comisión que viajó a Tumaco que fue a investigar uno de los cadáveres, integrada por miembros de la ONU y la OEA, fue atacada por la Policía.



En esa comisión que fue atacada iba la personera de Tumaco, Ani Castillo, quien en los micrófonos de Blu Radio narró cómo sucedieron los hechos.



Dijo que iban en búsqueda de un cadáver, por lo que el grupo se dividió, uno para encontrarlo y otro quedándose con la Policía Antinarcóticos.



“Emprendimos el camino en compañía de un guía de la comunidad que era quien sabía dónde estaba el cadáver, cuando ya estábamos a punto de llegar supimos de la presencia de la Policía Antinarcóticos. Ahí nos presentamos y cuando estábamos hablando sentimos la primera bomba aturdidora”, añadió.



La Policía también disparó con armas de fuego y se lanzaron gases lacrimógenos, según añadió.



El guía sufrió heridas en la pierna y el brazo y tuvo que ser atendido por el Ejército Nacional.



Finalmente, enfatizó en que no hubo lugar a que los confundieran, pues estaban a escasos 10 metros de las autoridades.



“Nos acercamos, mostramos nuestros carnets, nos presentamos, teníamos chalecos, dijimos cuáles eran las instituciones que estaban presentes y recordamos que teníamos autorización del mismo grupo de Antinarcóticos”, finalizó.



